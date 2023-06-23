Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İmamoğlu: Değişmeyen bir muhalefet iktidarı da değiştiremez İmamoğlu: Değişmeyen bir muhalefet iktidarı da değiştiremez

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. 