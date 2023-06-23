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İmamoğlu: Değişmeyen bir muhalefet iktidarı da değiştiremez

İmamoğlu: Değişmeyen bir muhalefet iktidarı da değiştiremez

Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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