Uzay keşifleri, Mars ve Ay'da yaşam kurma hedefleriyle yeni bir döneme giriyor. İnsanlık, sadece gezegenimizde değil, uzaydaki başka dünyalarda da sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmayı amaçlıyor. Bu doğrultuda, birçok ülke ve şirket, uzayda yaşamı mümkün kılacak tasarımlar üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Özellikle Mars ve Ay, insanlığın ilk kalıcı yerleşim alanları için öne çıkan hedefler arasında yer alıyor.

Mars ve Ay’da kapsül evler

Hindistan merkezli bir firma, uzayda yaşamı simüle eden kapsül ev tasarımları yapıyor ve Mars ve Ay’daki zorlu koşulları taklit ederek, astronotların uzun süreli görevlerde nasıl yaşayabileceklerini göstermeyi amaçlıyor. Hindistan, bu çalışmalara paralel olarak ilk astronotunu uzaya göndermeye hazırlanıyor. Ayrıca, 2035'e kadar ilk uzay istasyonunu kurmayı ve 2040'a kadar Ay'a bir astronot göndermeyi planlanıyor.

Hint Uzay Araştırmaları Kurumu (ISRO) tarafından yürütülen Habitat-1 (Hab-1) projesi, uzay koşullarında yaşamı simüle etmek için yapıldı. Ladakh bölgesinde, Himalaya dağlarının eteklerinde kurulan bu projede, astronot adayları üç hafta boyunca zorlu yaşam koşullarında test ediliyor. Ladakh'ın deney için seçilme nedeninin 'toprak, arazi ve kayalar bakımından Mars ve Ay'a benzerlik' olduğu belirtildi.

Projeyi yürüten uzmanlardan birisinin BBC'ye verdiği demeçte Hab-1'in, yüksek irtifada ve sınırlı kaynaklarla nasıl yaşanabileceğini gösteren bir prototip olarak tasarlandığı bildirildi. Bu tasarım, astronotların su, yiyecek ve hava gibi temel ihtiyaçlarını nasıl yönetecekleri konusunda önemli veriler sağlamakta.

Mars ve Ay’a yönelik tasarımlar, sadece bir ülkenin çabalarıyla sınırlı kalmamaktadır. Birçok ülke, uzayda sürdürülebilir yaşam için işbirlikleri yapmayı hedefliyor. Hindistan, 2035 yılına kadar ilk uzay istasyonunu kurmayı ve 2040 yılına kadar Ay’a bir astronot göndermeyi planlıyor.