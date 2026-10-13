Küratörlüğünü Zühre Özkaraman’ın üstlendiği sergide, 13 çocuğun 103 eseri yer alıyor.

Mavi Fırça Sana Evi’nden yapılan açıklamaya göre, birçok başlıkla çocukların hayal gücünü ortaya koyan resimlerin yanında Kıbrıs masallarından hareketle yapılan resimler sergide dikkat çekiyor.

Küratör Zühre Özkaraman, birçok sergide küratör olarak çalıştığını fakat çocukların sergilerinde her zaman daha çok heyecanlandığını söyledi.

Çocukların tuvale yansıyan renkli dünyası, magnet olarak tasarlandı. Magnetlerin satışından elde edilecek tüm gelir, “İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi”ne bağışlanacak.

Masalsı Dünya Sergisi, 17 Ekim’e kadar Gazimağusa Bandabuliya’da ziyarete açık.