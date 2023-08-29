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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, veliler tarafından Perşembe günü düzenlenecek olan eylem hakkında Gündem Kıbrıs'a konuştu.

Maviş, "Kesinlikle eylemde olacağız. Bize düşen görev ailelerin yanında olmaktır" açıklamasını yaptı.

Maviş, bugün Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile toplantı yaptıklarını aktararak, "Böyle bir söylemimiz olmamıştır. Böyle bir dili muhtemel karşıtlık yaratmak için kullanıyor. Tepkileri başka yere çekmeye çalışıyor. Eylemde olacağız" dedi.