Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda devam eden tüm çalışmaları gecikmeden tamamlaması, gerekli güvenlik önlemlerini alması ve hiçbir öğrenci ile öğretmeni inşaat riskleriyle karşı karşıya bırakmaması gerektiğini kaydetti.

Maviş, öğretmenlerin sorumluluk alarak şantiye halindeki okullarda hazırlığa başladığını ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendi sorumluluğunu yerine getiremediğini savundu.

Maviş, yazılı açıklamasında, öğretmenlerin akademik takvime göre dün görev başı yaparak sınıflarını, programlarını ve eğitim çalışmalarını yeni döneme hazırlamaya başladığını ifade etti.

Maviş, sendikanın dün ulaştığı görüntülerin okullarda inşaat ve tadilat çalışmalarının hala sürdüğünü ortaya koyduğunu dile getirdi.

“Ders yılı başlangıcı da okulların açılış tarihi de sürpriz değildir.” diyen Maviş, aylar öncesinden bilinen işlerin son haftaya bırakıldığını belirterek, eleştirilerde bulundu.

Maviş, “Tüm çocuklarımız ve tüm öğretmenlerimiz 14 Eylül günü güvenli, temiz ve eğitime hazır okullara gelmelidir.” dedi.