Maviş, yazılı açıklamasında, Çavuşoğlu’nun “Bir çocuğun parmağı kanasa sorumlusu benim” açıklamasında bulunduğunu savunarak bu ifadelere tepki gösterdi; Çavuşoğlu'nu eğitimdeki sorunlar karşısında sorumluluk almamakla eleştirdi.

Çavuşoğlu’na bir dizi soru yönelten Maviş, üniversitelerdeki sahte diploma davalarına işaret ederek, sorumlu olarak denetim konusunda hangi adımların atıldığını sordu; Atatürk Öğretmen Akademisi’ndeki bir öğrencinin taciz şikayetine ilişkin öğrenciyi korumak için ne yapıldığının açıklanmasını istedi. Hala Sultan’da bir öğretmen hakkında öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla adli süreç başlatıldığını belirten Maviş, okullara personel seçimi, denetimi ve çocukların korunması konusunda alınan önlemleri sorguladı.

Öğrencilerin dini kıyafetlerine ilişkin düzenleme, Öğretmenler Yasası’ndaki bazı hükümler, hazırlık ödeneği ve maaş kesintilerine ilişkin yargı kararlarını gündeme getiren Maviş, “siyasi sorumluluğun neden üstlenilmediğini” sordu. Ders kitaplarında yapılan değişikliklerin kimler tarafından, hangi bilimsel yetkiyle gerçekleştirildiğinin neden açıklanmadığını soran Maviş, Kolej Giriş Sınavı’nda kullanılan bir görseli “pedagojik açıdan kabul edilemez” olarak nitelendirerek, “Soruyu kim hazırladı, kim denetledi, kime hesap sordunuz?” dedi.

“Güçlendirme gerektirmiyor.” denilen Karşıyaka Merkez İlkokulu’nun tavanının çöktüğünü belirten Maviş, tavanın bir çocuğun üstüne düşmesi durumundaki sorumluluğa işaret etti.

- “Sorumluluk, olay yaşandıktan sonra hastaneye gidip ‘geçmiş olsun’ demek değildir”

Dağyolu faciasını, Yenierenköy’de öğrenci otobüsünün devrilmesini ve İskele’de iki okul otobüsünün çarpışmasını hatırlatan Maviş, kazalar öncesinde ve sonrasında öğrenci taşımacılığına ilişkin hangi önlemlerin alındığını sordu.

“Ders yılının ilk günü öğrenciler taşınamadı. Sözleşmeleri zamanında yapmak sizin göreviniz değil miydi?” diye soran Maviş, Mormenekşe İlkokulu’nun açılamadığını söyleyerek, sözleşmelerin ve hazırlıkların zamanında tamamlanmamasını eleştirdi. Geçen yıl 252 olan konteyner sınıf sayısının bu yıl da değişmediğini, Lefke İstiklal İlkokulu’nda üç yıldır konteynerlerde eğitim verildiğini, geçici olduğu açıklanan sınıfların kalıcı hale geldiğini savunan Maviş, şunları kaydetti:

“Sorumluluk, olay yaşandıktan sonra hastaneye gidip ‘geçmiş olsun’ demek değildir. Sorumluluk; diploma sahteleştirilmeden üniversiteyi, çocuk zarar görmeden okul personelini, otobüs devrilmeden taşımacılığı, tavan çökmeden okul binasını ve ders yılı başlamadan okulları denetlemektir.”