Fileleftheros gazetesi, Hermes Airports şirketinin verilerine göre, geçen yılın Mayıs ayında Larnaka ve Baf Havalimanları’ndan 884 bin 559 yolcunun seyahat ettiğini anımsatarak, hem yurtdışından gelen turist sayısında, hem de yurtdışına giden Kıbrıslı sayısında artış olmasının beklendiğini yazdı.

Gazete, bu yılın Ocak-Mayıs ayları arasında havalimanlarından 3 milyon 585 bin 520 yolcunun seyahat ettiğini kaydederek, geçen yılın aynı döneminde seyahat eden yolcu sayısının 2 milyon 471 bin 836 kişi olduğunu belirtti.