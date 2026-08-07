Öztürkler, Erkman'ın yaşamını halkına hizmete adadığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının siyasi, toplumsal, sağlık ve ekonomik yaşamında derin izler bıraktığını ifade etti.

Mesajında, Erkman'ın Meclis Başkan Yardımcılığı ve Milletvekilliği görevlerinin yanı sıra Geçici Türk Yönetimi ile Cemaat Meclisi'nde üstlendiği sorumluluklarla Kıbrıs Türk halkının yönetim yapısının şekillenmesi ve kurumsallaşmasına önemli katkılar sağladığını vurgulayan Öztürkler, varoluş mücadelesinin en zorlu dönemlerinde bir mukavemetçi olarak halkının yanında yer aldığını kaydetti.

Öztürkler, Erkman'ın yalnızca siyasi kimliğiyle değil, uzun yıllar doktor olarak verdiği sağlık hizmetleri ve girişimci yönüyle de topluma katkı sunduğunu belirterek, kurduğu bankayla Kıbrıs Türk ekonomik yaşamının gelişimine önemli destek verdiğini ifade etti.

Şemsi Kazım Erkman'ın çok yönlü hizmetlerinin gelecek nesillere aktarılmasının bir vefa borcu olduğunu dile getiren Öztürkler, onun Kıbrıs Türk halkına kazandırdıklarının ve verdiği mücadelenin unutulmaması için gerekli çabanın gösterileceğini söyledi.

Öztürkler, mesajını, "Merhum Şemsi Kazım Erkman'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadeleriyle tamamladı.