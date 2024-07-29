Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Töre, Kırgızistan’ın en önemli Türk Cumhuriyetlerinden biri olduğunu ifade ederek, ülke ve Meclisler olarak iyi ilişkileri olduğunu anımsattı.

Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üyelikten başta Azerbaycan olmak üzere sonra Orta Asya’da bulunan Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Töre, asil üyeliğin en büyük hedeflerden biri olduğunu kaydetti.

Töre, Tahir’e görevinde başarılar diledi.

-Tahir

KKTC Bişkek Temsilcisi olarak atanan Tahir Osman Tahir de, 1 Ağustos itibariyle göreve başlayacağını ifade ederek, ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.