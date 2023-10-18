Antalya üzerinden karayolu ile bu akşam saatlerinde Denizli’ye geçen Başkan Töre bu ildeki temaslarına yarın başlıyor.

Başkan Töre bu akşam Denizli’de Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası’nın (Türk Eğitim Sen) onuruna verdiği yemeğe katıldı.

Yemekte Sendika yetkililerinin yanı sıra Denizli’ye bağlı bazı ilçelerin Belediye Başkanları, siyasi partilerin Denizli’deki temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri yer aldı.

Başkan Töre burada yaptığı konuşmada aynı ülküye inanan insanlar olarak Türk Birliğinin varlığı ve gücünü her zaman desteklediklerini ifade etti.

Türk dünyasının önemine değinen Töre, Türkiye’nin diğer Türk Devletlerine liderlik yaptığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde Türk yüzyılı için birlikte uğraş vermeye devam edeceklerini söyledi.

KKTC’nin şehitlerin ve gazilerin fedakarlıkları ile kurulduğunu anımsatan Töre, bu devleti yaşatmanın birincil görevleri olduğunu kaydetti.

Başkan Töre’nin Denizli temasları çerçevesinde yarın Pamukkale Üniversitesi’nde Kıbrıs sorunu konusunda konferans vermesi bekleniyor.

Töre’ye Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik ediyor.