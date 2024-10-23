Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Öztürkler, “Büyüyen ve her gecen gün bölgesinde önemli bir güç haline gelen, Türkiye Cumhuriyeti’ni bu saldırılarla yıldırmaya çalışanlar emellerine asla ulaşamayacaktır.” diyerek, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en büyük acıları bertaraf edecek güç ve kuvvette olduğunu vurguladı.