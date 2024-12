Sabahtan beri yapılan konuşmaları yanıtlayan Maliye Bakanı Özdemir Berova, konuşmaları dinlediğini ve notlarını aldığını kaydetti.

Bütçe açığı konusunda spekülasyon yapıldığını kaydeden Berova, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yaptığı ödemeler konusunda kendilerine teşekkür edilmesi gerekirken bunların bütçe açığında gösterilerek eleştiri yapıldığını söyledi.

Konuşmacıların çoğunun hayat pahalılığı konusunda dar gelirlilerin, emeklilerin ve kamu görevlilerin maaşına göz dikildi vurgusu yapıldığını dile getiren Berova, 2023 yılını 2024 yılına bağlayan süreç içerisinde hükümetin bu kesimleri ayakta tutmak ve enflasyona yedirmemek anlamında 3 kez hayat pahalılığını birleşik faiz hesaplama yönetimiyle hayat suyu verebilme anlamında icraat yapıldığını kaydetti.

Hükümetin yaptığı maaş düzenlemelerini anlatan Berova, hükümetin her kesimdeki insanın alım gücünü tutabilmek amacıyla 3 kez uygulanan hayat pahalılığı ile alım gücünün korunmaya çalışıldığını belirtti.

Kamu maliyesinin borcunun 1 milyar 750 milyon TL olduğunu dile getirerek, gelirlerle beklenen artışlarla bu rakamın altına da inerek bu yılı kapatmayı öngördüklerini kaydeden Berova, kamu maliyesi ve hükümetin atacağı adımlarla mali borcun 2025 yılında açığı olabilecek minimal seviyeye çekmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Mali disiplin konusunda da ciddi tasarrufların yapılacağını dile getiren Berova, yasalarla gelir artırıcı önlemlerin artacağını kaydetti.

Kira gelirlerinde yüzde 150’nin üzerinde gelir sağlandığını, denetimlerin süreceğini anlatan Bakan Berova, “Hem kayıt içindeki alanlar konusunda kayıt dışılıktan kayıt içine geçişle ilgili bir çalışma içindeyiz, hem de özellikle KDV’ler konusunda re’sen KDV’ler dahil olmak üzere çalışmalarımız, piyasa denetimleri başlamıştır. Bu oranların da özellikle 2025’in ilk yarısından itibaren artacağını ifade etmek isterim” diye konuştu.

Özellikle KDV’ler konusunda ve piyasa denetimlerinin başladığına dikkat çeken Berova, otomasyon sistemi ve gümrükler konusuna da değinerek yapılan çalışmaları aktardı.

Gazimağusa Limanı’nın özelleştirme kapsamında ilk etapta elleçleme ve güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için ilgili şartnameyi oluşturduklarını da bildiren Maliye Bakanı Berova, ülkede bazı işlerin olmaması için uğraşanlar bulunduğunu söyledi.

Berova, her konuda hükümetin cevap verebileceğini dile getirerek, her bakanlık ve her kurum bütçesinde de gerekli konuşmaların yapılacağını belirtti.

Özdemir Berova, merkezi devlet yönetimi bütçesini ikinci kez geçirdiklerine işaret ederek “Olabilecek maksimum derecede 41/2019 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasası’na uygun getiriyoruz. İç borç konusunda özür dilerim çünkü hazırlanan rapor komiteye getirildi ama sevhen sizlere ulaştırılamadı. Bugün fark ettik ve sizlere sunduk. Ama rapor 31 Ekim’de hazırdı.” ifadelerini kullandı.

Berova’nın konuşmasıyla 2025 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili rapor ve tasarının geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve tasarının madde madde görüşülmesine geçilmesi oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Daha sonra 619 milyon 500 bin TL tutarındaki Cumhurbaşkanlığı bütçesinin görüşülmesine geçildi.