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Toplantıda, fiber optik altyapıya yönelik ek protokol ile Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi oy çokluğuyla, kamu görevlilerine ilişkin değişiklik yasa önerileri ise oy birliğiyle kabul edilmiş; Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasının araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komitesi kurulması da kararlaştırılmıştı.

Eylül ayında ikinci kez olağanüstü toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bir önceki olağanüstü toplantısını 10 Eylül’de yapmıştı.

-Meclis, eylül ayında ikinci kez olağanüstü toplandı

Genel Kurul gündeminde ayrıca Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:406/5/2026), Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:429/5/2026) ve Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:430/5/2026) bulunuyor.

Sucuoğlu, Gazimağusa Birleşik Taksiciler Birliği heyetini kabul etti

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