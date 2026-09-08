Meclis’in 3’üncü Olağanüstü Birleşimi’nde, KKTC ile Türkiye arasında fiber optik altyapının geliştirilmesine ilişkin iş birliği protokolünde değişiklik öngören ek protokolün onay yasa tasarısı görüşülecek.

Genel Kurulda ayrıca, yeniden görüşülmek üzere komiteye geri alınan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi, Kamu Görevlileri (Değişiklik No:3) Yasa Önerisi ile Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:3) Yasa Önerisi ele alınacak.

-Filo Jet faciasıyla ilgili iki araştırma önergesi

Genel Kurulda ayrıca, 30 Ağustos’ta Girne Limanı açıklarında meydana gelen yolcu gemisi faciasıyla ilgili Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) tarafından sunulan iki ayrı Meclis araştırması açılması önergesinin ön görüşmesi de yapılacak.

CTP Grubu’na bağlı bazı milletvekillerinin sunduğu önergede, facianın nedenleri, izin ve denetim süreçleri ile olası ihmal ve idari sorumlulukların araştırılması talep ediliyor.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel ile DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun birlikte sunduğu diğer önergede ise Filo Jet yolcu gemisi faciasının nedenleri ile olası ihmal, izin ve denetim süreçlerinin araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılması isteniyor.