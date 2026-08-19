Gönyeli Sentetik Futbol Antrenman Sahası’nda oynanan karşılaşma 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşma öncesinde düzenlenen törende Gençlik Federasyonu Başkanı Mustafa Özbilgehan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu birer konuşma yaptı, ardından takımlara kupaları takdim edildi.

Gençlik Federasyonu Başkanı Mustafa Özbilgehan konuşmasında, böylesi bir organizasyonda bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, etkinliğin gençler açısından hem sportif hem de sosyal anlamda önemli olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Gençlik Meclisi ile Cumhuriyet Meclisi arasında çeşitli konularda uzun süredir devam eden bir diyalog bulunduğunu ifade eden Özbilgehan, düzenlenen dostluk maçıyla bu diyaloğun sosyal alana da taşındığını kaydetti.

Gençlerin siyaset ve toplumsal konuların yanı sıra sosyal ve sportif faaliyetlerde de bir araya gelmesinin önemine işaret eden Özbilgehan, Gençlik Meclisi üyelerinin Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile aynı sahayı paylaşmasının iki taraf arasındaki iletişim ve dayanışmayı daha da güçlendireceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da konuşmasında, gençlerle daha önce farklı platformlarda bir araya geldiklerini, onların düşünce ve görüşlerini dinleme fırsatı bulduklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi ile Kıbrıs Türk Gençlik Meclisi arasında gerçekleştirilen dostluk maçının bir başlangıç olmasını temenni eden Hasipoğlu, bu tür organizasyonların ilerleyen dönemlerde de devam etmesini arzuladıklarını kaydetti.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, bugün sahada Gençlik Meclisi forması giyen gençlerin gelecekte Cumhuriyet Meclisi’nde görev üstlenmelerini görmek istediklerini ifade etti.

Gençlerin siyasete ve ülke meselelerine gösterdikleri ilgiyi önemsediklerini belirten Hasipoğlu, gençlerin ortaya koyduğu fikirlerden kendilerinin de yararlandığını söyledi.

Hasipoğlu, Kıbrıs Türk gençlerinin uluslararası alanda hak ettikleri temsiliyete kavuşabilmeleri ve dış temaslarda bulunabilmeleri için destek vermeye devam edeceklerini belirterek, Gençlik Meclisi’nin sosyal faaliyetlerini, konferanslarını ve diğer çalışmalarını takdirle takip ettiklerini kaydetti.

Gençleri Cumhuriyet Meclisi’nin çalışmalarına daha fazla katılmaya davet eden Hasipoğlu, komite çalışmalarının da gençlerin katılımına açık olduğunu hatırlatarak, gençlerle daha yakın iş birliği ve diyalog içerisinde olmanın önem taşıdığını ifade etti.

Hasipoğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek her iki takıma da başarılar diledi.

Konuşmaların ardından düzenlenen törende kupalar takdim edildi. Daha sonra sahaya çıkan Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Kıbrıs Türk Gençlik Meclisi Futbol Takımı arasındaki dostluk karşılaşması 2-2’lik eşitlikle sona erdi.