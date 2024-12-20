Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın, “Siyasal parti gruplarına sürekli komitelerde düşen üyeliklere ilişkin kararı” uyarınca siyasal parti gruplarının komite üyeliği adaylarını gösteren liste şöyle:

“Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plân Komitesi: (5 üye)

UBP grubunu temsilen Resmiye Eroğlu Canaltay, Hasan Küçük ve Alişan Şan. CTP grubunu temsilen Erkut Şahali ve Salahi Şahiner.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler Ve Savunma Komitesi: (5 üye)

UBP grubunu temsilen Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve Yasemi Öztürk. CTP grubunu temsilen Ürün Solyalı ve Ongun Talat.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi: (5 üye)

UBP grubunu temsilen Sunat Atun, İzlem Gürçağ Altuğra ve Ahmet Savaşan. CTP grubunu temsilen Devrim Barçın ve Filiz Besim

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi: (7 üye)

UBP grubunu temsilen Fırtına Karanfil, Ali Pilli, Alişan Şan ve Emrah Yeşilırmak. CTP grubunu temsilen Biray Hamzaoğulları, Salahi Şahiner ve Teberrüken Uluçay.

Sayıştay Komitesi (5 üye):

UBP grubunu temsilen Fırtına Karanfil, Ali Pilli ve Emrah Yeşilırmak. CTP grubunu temsilen Sami Özuslu ve Teberrüken Uluçay.”

KOMİTELERİN BAŞKANLARI SEÇİLDİ

Cumhuriyet Meclisi'nde yeniden oluşturulan sürekli komiteler, Genel Kurul çalışmalarının ardından “Komite Başkanları ve Başkan Vekillerinin Seçilmesi” gündemiyle Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında ayrı ayrı toplandı.

HUKUK, SİYASİ İŞLER, DIŞİLİŞKİLER VE SAVUNMA KOMİTESİ

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, gerçekleştirilen seçimlerde UBP Milletvekili Yasemi Öztürk; Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı ve CTP Milletvekili Ongun Talat da Başkan Vekili olarak oy birliğiyle seçildi.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi toplantısına, Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ

UBP Milletvekili Ali Pilli, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner de Başkan Vekili olarak oybirliğiyle seçildi.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, Komite Başkanı UBP Milletvekili Ali Pilli, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Alişan Şan, Emrah Yeşilırmak ve Komite Üyesi CTP Milletvekilleri Biray Hamzaoğulları ve Teberrüken Uluçay katıldı.

İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ

UBP Milletvekili Sunat Atun; İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı ve CTP Milletvekili Filiz Besim de Başkan Vekili olarak oybirliğiyle seçildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Komitesi toplantısına, Komite Başkanı UBP Milletvekili Sunat Atun, Komite üyesi UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra, Ahmet Savaşan ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı.

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay; Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı ve CTP Milletvekili Erkut Şahali de Başkan Vekili olarak oybirliğiyle seçildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına, Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, Komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

SAYIŞTAY KOMİTESİ

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay Sayıştay Komitesi Başkanı ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak da Başkan Vekili olarak oybirliği ile seçildi.

Sayıştay Komitesi toplantısına, Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, Komite üyesi UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Ali Pilli ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı.