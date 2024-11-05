Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oturum konusunda tartışmalar yaşandı. UBP’nin oturumun 9. oturum olduğuna ve CTP’nin de 8. oturum olduğuna yönelik oylama talebi Meclis Başkan Vekili Fazilet Özdenefe tarafından reddedildi. Bunun üzerine yaşanan tartışmalar sonrasında oturuma ara verildi.

-Atun

UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, Ziya Öztürkler’in meşru ve seçilmiş bir başkan olduğunu söyleyerek, Özdenefe’den 9. oturumla ilgili oylamanın yapılmasını beklediklerini belirtti.

Özdenefe, ilgili yazının divanda değerlendirileceğini söylemesi üzerine sözlü tartışmalar yaşandı.

Özdenefe, oylama talebinin yapılıp yapılmayacağıyla ilgili kanaat getirmesinin uygun olmadığını söyleyerek, Meclis Başkanlık Divanı'nda üyelerle değerlendireceğini, UBP’nin önerisini reddetmediğini, gündeme alıp almama iradesini ortaya koymadığını, değerlendirme yapacaklarını belirtti.

Atun talebin yerine getirilmesini isterken, Özdenefe, kendi görüşünün bu oylamanın yapılamayacağı yönünde olduğunu ancak öneriyi reddetmeyeceğini, gündemin tamamlanmasının ardından değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

Özdenefe’nin sözlerine UBP milletvekilleri itiraz etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, talebin dikkate alınıp alınmamasının başka bir şey olduğunu, bunda sıkıntı olmadığını,CTP’nin buna itirazı bulunmadığını belirtti.

Özdenefe, grup başkan vekilleri ile görüştü ve oylamanın yapılması yönünde irade olduğunu anladıklarını söyledi.

Yeniden söz alan Sunat Atun, 68. madde tahtında oylama yapılabileceğini ve bu yönde öneri sunduklarını söyleyerek, sürecin işleyişi hakkında açıklamada bulundu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, oylama olsa da kendileri açısından hiçbir şey ifade etmeyeceğini söyleyerek, aynı maddenin “oylama gerekirse” gibi bir ifade içerdiğini, gerekir mi gerekmez mi konusunu Özdenefe’nin karara bağlaması gerektiğini, Özdenefe’nin de kendisinin yorumlayamayacağını, divanda değerlendirilmesini istediğini söylediğini belirtti.

Önerinin dikkate alınıp alınmaması konusunda milletvekilleri arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

-Şahali

CTP Grup Başkan Vekili Erkut Şahali, Genel Kurul’da CTP adına öneride bulundu.

Şahali, bugünkü oturumun 18 Ekim tarihli 7’nci oturuma ara verilmesinin ardından yapılan ilk oturum olması nedeniyle 8’inci oturum olarak numaralandırılıp ilan edilmesini talep etti.

Meclis Başkan Vekili Özdenefe, önerilerin dikkate alınıp alınmamasıyla ilgili; oylamaların yasa önerisi ve tasarısında yapılabileceğini bu nedenle böyle bir oylamaya gidilemeyeceğini kaydederek, “Öneriler, oylamaya gerekli nitelikte değildir.” dedi.

Yerinden söz alan UBP Başkan Vekili Sunat Atun, “Bu demokratik bir tavır değildir.” diyerek Özdenefe’ye itiraz etti.

Özdenefe, bunu divanda değerlendirmek için hükümetten ara talep ettiğini ancak kendisine bu fırsatın verilmediğini söyledi. Bunun üzerine Atun, Meclis kürsüsüne çıktı.

Fazilet Özdenefe, oturuma ara verdiğini açıklarken, Sunat Atun, yapılanın antidemokratik ve despot bir tavır olduğunu söylemeye devem etti.

Ara verilmesine rağmen muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasındaki tartışmalar bir süre daha devam etti.