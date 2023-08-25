Cumhuriyet Meclisi'nin saat 12.00 sıralarında başlayan olağanüstü toplantısı tamamlandı.

Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü olağanüstü toplantısında bilgiye ve onaya sunuşlara yer verildi.

Genel Kurul’un gündemindeki yasa tasarıları ile yasa önerilerinin üçüncü görüşmelerinin bugün yapılarak bütünün oylanmasıyla ilgili tezkereler oy birliğiyle kabul edildi.

Kabinedeki değişiklik nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’ndeki komitelerde de üye değişikliğine gidildi. Bakan olarak atanan isimlerin yerine, diğer milletvekilleri görevlendirildi. Bu kararlarla ilgili tezkere de oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı; Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi; Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik) Yasa Önerisi; Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Önerisi kabul edildi.

Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliği ile kabul edildi

Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan yaz ve kış mesaileri yerine tek tip mesai uygulanmasını düzenleyen yasa tasarıları, Meclis'in bugünkü olağanüstü birleşiminde oy birliğiyle kabul edildi.

Yasaların Cumhurbaşkanı tarafından da onaylanarak yürürlüğe girmesi halinde, kamuda 18 Eylül'den itibaren haftalık çalışma süresi 39 saat olacak. Pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri 08.00-15.30; perşembe günleri ise 08.00-12.30 ve13.00-17.30 saatleri arasında çalışılacak.

Besim

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili Filiz Besim, söz alarak tasarılarla ilgili bilgi verdi.

Besim, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı'yla kamuda 08.00-15.30 olarak düzenlenen çalışma saatlerinin 5 yasa tasarısında değişiklik yapılarak kamu sağlık çalışanlarına uyarlandığını, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı; Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda da bu yönde düzenleme yaptıklarını aktardı.

Besim, kamuda nitelik, verimlilik, liyakat için adım atılması gerektiğini ifade ederek, sadece yasal değişiklikle bunun sağlanamayacağını belirtti.

Baybars

Bağımsız Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, kamudaki verimlilik ve çalışma saatleriyle ilgili söz aldı.

Kamuda verimlilik ve mesai saatleri konusunda sıkıntı olduğunu, vatandaşın hizmetten memnun olmamasının tek sebebinin mesai saati olmadığını ifade eden Baybars, “Yapılması gereken mesai saatini artırmak değil verimliliği artırmak… Pratik hayatın gereğine göre düzenleme yapılması çok daha mantıklıydı….” dedi.

Dünyada insanların teknolojik araçlar aracılığıyla hizmet aldığını ifade eden Baybars, e-devlet uygulamasına ne zaman geçileceğini sordu.

Baybars, “İnsanlar hâlâ kapı kapı gezip iş halletmeye çalışıyor. Yaratılan sistem memur için de vatandaş için de zül. Bakan, müsteşar değiştireceğinize bununla ilgilenin…” şeklinde konuştu.

Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, yasa tasarısına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı hakkında da açıklamalarda bulunan Berova, yaz aylarında mesainin erken bitmesiyle oluşan sorunları ortadan kaldırmak adına sendikalar ile uzlaşı içerisinde bu yasa tasarısının hazırlandığını aktardı.

Berova, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da eğitim ve öğretim yılının planlanmasında yapılan değişikliği göz önüne alarak bir düzenleme yapacaklarını düşündüğünü ifade etti.

E-Devlet... "Hükümetimizin ana vizyonlarından biri"

Bakan Berova, “E-Devlet uygulamasının bir an önce hayata geçmesi şu anda hükümetimizin ana vizyonlarından birini oluşturmaktadır. TÜRKSAT ve ilgili şirketle bu konuda görüşmeler yapıyoruz” dedi.

Berova, E-devlet uygulamasına yönelik yasa tasarısının da ilgili komitenin gündeminde olduğunu kaydetti.

4 yasa tasarısı daha kabul edildi

Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı'na oy birliği

Genel Kurulda, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldü.

Görüşmenin tamamlanmasının ardından değişiklik yasa tasarısı oy çokluğu ile kabul edildi.

Besim

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili Filiz Besim, tasarıyla ilgili raporu okudu Besim, Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık çalışanların ve toplumun ihtiyacı olan bu yasa tasarısı için uyum içinde çalıştıklarını söyleyerek, katkı koyanlara teşekkür etti.

Besim, sağlığın önünü açmak için önem taşıyan bu yasa tasarının 5 yıl bekletildiğini kaydederek, “Bu yasaları 20 yılda bir değil, tıptaki hızlı gelişmeleri dikkate alarak daha kısa sürede ele almalıyız” şeklinde konuştu.

Acil servis ve yoğun bakımlarda personel sıkıntısı çekildiğini kaydeden Besim, yasadaki düzenlemeyle bu servislerde çalışacaklara ek ödenek verileceğini, adli tıp için de benzer bir uygulama olacağını söyledi.

Filiz Besim, yasa kapsamında acil servisin artık bir servis olarak tanımlanacağını, çocuk psikiyatristlerinin de bu yasada tanımlandığını söyledi.

Hasta bakıcıların kadroda olması, hemşire ve ebe sayısının artırılması, bitirilmeyen Girne Hastanesi, atıl durumda kalan Güzelyurt Hastanesi, Ercan’da ve Cengiz Topel Hastanesi’nde azaltılan ambulans sayısı, ani ölümler, güçlendirilmesi gereken yoğun bakımlar konusunda konuşan Besim, “Nüfus kontrol altına alınmazsa alacağımız 3 bin küsur personel de daha sonra alacaklarımız da yeterli olmayacak. Nüfus politikası masaya yatırılmalı… Sağlıkla ilgili konuşmak zorundayız… ” dedi.

İlacın ülke için büyük sorun olduğunu vurgulayan Besim, “Doğrudana alım gibi bir lüksümüz yok. Bir aylık, bir günlük ilaçlarla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. İlaç ihalelerini açın, ilaç takip sistemiyle bu işi kontrol edin” diyerek Sağlık Bakanlığı’na seslendi.

Filiz Besim, sağlıktaki riskli binalar konusuna da değinerek, “Konu Sağlık Bakanlığı’nın gündeminde mi? Yol haritası çizildi mi?” diye sordu.

Birinci

CTP Girne Milletvekili Ceyhun Birinci, yasa tasarısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Geç oldu ama iyi oldu.. Beni bir hekim olarak mutlu etmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Yeni kadroların da gündeme gelmesinin ve değişiklikler içinde yer almasının da memnuniyet verici olduğunu belirten Birinci, öngörülen değişikliklerle ilgili de bilgi vererek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Birinci, bu yasanın geçmesiyle sorunların çözülmeyeceğine işaret ederek, sağlığın her alanında, bir an önce yapılması gerekenler olduğunu belirtti.

3-5 ayda değişen bakanların bu sorunları çözmesinin mümkün olamayacağını kaydeden Birinci “sizin sorununuz sağlık ya da halk değil” dedi.

Birinci, yaşanan ilaç eksikliğine ve ilaçların fiyatlarına da değinerek, bütçede ilaca ayrılan paranın 3 aylık olduğunu kaydetti.

Artan, nüfusun sağlık hizmetinde sadece doktor eksikliği yaratmadığını, ambulans, tetkik, tahlil alanlarında da çeşitli sorunlar yaşandığını anımsatarak, “bu yasanın geçmesinin çok önemli olduğunu" ifade etti ve değişikliklerin bir an önce hayata geçirilmesini temenni etti.

İncirli

CTP Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli, yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Çok uzun bir süreç oldu" dedi.

İlk görevin orduyu oluşturmak ve ardından da donatmak olduğunu söyleyen İncirli, bu yasa çalışmasına kendisinin de 2015 yılında başladığını, aradan geçen 5 yılda çok sayıda doktor göçü yaşandığını hatırlattı.

İncirli, bu tasarının yasallaşmasının bu kadar gecikmesi nedeniyle yaşanan kayıplara örnekler vererek, yasanın geçmesiyle de yapılması gerekenler olduğunu söyledi.

İlaç eksikliklerinin sayılamayacak kadar çok olduğunu, en basit ilaçların bile bulunamadığı bir dönemde sadece kadroların tamamlanmasının mucize yaratmayacağını belirten İncirli, içinde bulunulan ekonomik krizde insanların ilaç bile alacak parası kalmadığını vurguladı.

Her ülkenin krizlerle mücadele edecek tedbirler bulması gerektiğini söyleyen İncirli, ilaç temin edilen yerlerin çeşitlendirilmesi ve ihaleler konusunda da teknik sorunlar yaşandığını belirtti.

Ekonomide tedbirler alınmazsa her alanda olduğu gibi sağlık alanında da aksaklıkların önüne geçilemeyeceğini belirten İncirli, nüfus politikasının düzenlenmemesiyle ne ekonominin ne de sağlığın yoluna gireceğini söyledi.

Tasarı üzerinde emek veren herkese teşekkür eden İncirli, yasanın gereklerinin yapılması için de takipte kalacaklarını kaydetti.

Rogers

Bağımsız Girne Milletvekili Jale Refik Rogers, yasa tasarısına ilişkin açıklama yaparak, "Bugün bu noktaya gelmiş olması olumludur" dedi.

Yasanın uzun zamandır ihtiyacı karşılayacak niteliklere sahip olmadığına işaret eden Rogers, tekniker, hasta bakıcı, hemşire gibi kadroların da bu yasayla doldurulmasının yolunun açıldığını söyledi.

Rogers, bu yasanın çok kapsamlı olduğuna işaret ederek, işleyişi gördükçe eksikliklerin de ortaya çıkacağını belirterek, gözlemlediği aksaklıklara örnekler verdi.

Barış ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin Sosyal Hizmetler Dairesiyle işbirliği içinde çalışmasının önemine ilişkin fikirlerini paylaşan Rogers, hazırlanan yasada bu konunun da gözardı edildiğini söyledi.

Bu yasanın çok önemli olduğunu ama sağlıkta reform anlamına gelmeyeceğini söyleyen Rogers, bu yasada değiştirilmeyen ama kısa sürede tartışılması gerekecek konunun da baş hekimlikler olduğunu, belirtti.

Şahali

CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, yasa tasarısına yönelik yaptığı açıklamada, "İnsan kaynağı sorununu teorik olarak gidermiş olmak, prtaikte kamu sağlık hizmetlerinin iyileşeceği anlamına gelmiyor" diye konuştu.

Dün üzerinde çok tartışılan 59 milyon euroyla tam donanımlı 2 hastane yapılabileceğini, ya da yaşanan ilaç sıkıntısının çözülebileceğini söyleyerek, yapılabileceklerle ilgili beklentisinin yüksek olmadığını kaydetti.

Hükümetin yaşanmakta olan sorunların büyümesine katkı sağladığını savunarak, bu yasanın da sağlık sorunlarını çözmeye yetmeyeceğini söyleyen Şahali, kamu sağlık hizmetleri verilen yerlerin de insan onuruna yaraşır hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Şahali, Mehmet Seyis’in ölümünden önce yaşadığı sağlık sorunlarını paylaştığını, son dönemlerinde de birden çok cihazın yardımıyla yaşamını sürdüren biri olarak elektrik kesintilerinden nasıl etkilendiğini ve cihaz aparatlarına ulaşamamasıyla ilgili paylaşımlarını hatırlattı.

Özuslu

CTP Lefkoşa Milletvekili Sami Özuslu, yasa tasarına ilişkin yaptığı açıklamada, ekonomik sorunlar nedeniyle sağlığa erişimin, lüks hatta imkansız hale geldiğini kaydetti.

Gelir adaletsizliğinin hem hastane hizmetlerinde hem de ilaca erişimde sorunlar yarattığını, hatta kanser hastasına ilaç temin edemeyen bir sosyal devletten bahsetmenin abes olduğunu kaydetti.

Özuslu, asgari ücretten az maaş alan sosyal sigortalıların sağlık harcamalarının karşılamasının mümkün olmadığını vurgulayarak, “gelin istikrarlı bir para birimine geçelim” dedi ve bu konuyu tartışmaya bile kimsenin yanaşmadığını belirtti.

Olgun Amcaoğlu da her türlü platformda bu konunun söz konusu olamayacağını anlatmaya hazır olduğunu söyledi.

Özuslu, yaşanan ilaç sıkıntısının “iki toplumlu sağlık komitesi” yokmuş gibi davranıldığını ve insanların temiz çevrede yaşam hakkının da yok sayıldığını belirtti.

Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, yasa tasarısına yönelik yaptığı açıklamada, “Bu yasanın bu noktaya gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hiçbir yasa sonsuza kadar mükemmel işleyecek diye bir şey yoktur. Eksikler olabilir… Bir yerden başlamak gerekirdi. Bu değişiklik yasa tasarısı ile güncel bir zemin oluşturulmuş oldu” ifadelerini kullandı.

Mevcut yasanın çok eski ve güncel olmamasının ciddi bir eksiklik olduğuna işaret eden Dinçyürek, “İki bacaklı bir çalışma başlatılması için talimat verdim” dedi.

Bakan Dinçyürek, ilk olarak mevcut yasada küçük değişiklikler yapılması, ikinci olarak ise daha çağdaş ve güncel sağlık hizmetlerini içerecek bir yasanın çalışmasına başlandığını kaydetti.

Dinçyürek, “Talimatı verdik, gerekenleri yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hamzaoğulları

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldüğü sırada söz alarak, İskele Karpaz bölgesinde sağlık ve eğitim alanlarında yaşanan sorunlara değindi.

Hamzaoğulları, sağlık ve eğitimde devlete düşen sorumlulukları hatırlattı.

İskele’de arsa fiyatlarının "patladığını" söyleyen Hamzaoğulları, arsalar ve tarlaların satıldığını, yapılaşmanın hızla devam ettiğini belirtti.

İnşaatı bitmeyen hastane ve sağlık merkezleri konusunu gündeme getiren Hamzaoğulları, bu merkezlerin inşasının neden bitirilemediğini sordu.

İskele Karpaz bölgesinde yaşam kalitesinin düşük olduğunu belirten Hamzaoğulları, buna yönelik ne gibi önlemler alınacağını sordu.

Özel sağlık merkezleri ve hastanelerin çoğaldığını söyleyen Hamzaoğulları, halkın durumunun ne olacağını sordu.

Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim, söz konusu yasanın beş yıl geciktirilmesinin, sağlığın beş yıl geriye gitmesine yol açtığını dile getirdi.

Besim, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin yeterli olmadığının beş yıl önce tespit edildiğini söyleyerek, bakım isteyen hastalara yönelik merkez eksikliğine işaret etti.

Sağlıkta gecikmelerin insan sağlığını olumsuz etkilediğini dile getiren Besim, sağlıkta sürekliliğin önemli olduğunu, bakanlar değiştiğinde projelerin rafa kaldırılmaması gerektiğini belirtti.

Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de soruları yanıtlayarak, sağlıkta sorunlara çözüm üretilememesi halinde kişilerin sağlıklarının etkileneceğinin bilinciyle görev yaptığını, mesleğin içinde yoğrulan bir kişi olduğunu belirtti.

Dinçyürek, eksikliklerin el birliğiyle aşılacağını, insanlara sağlıklı günler yaşatmanın temel hedefleri olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi kabul edildi

Daha sonra Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne geçildi. İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili Filiz Besim, öneriye ilişkin raporu okudu.

Besim, yasa önerisiyle pratikte yaşanan sorunlarla ilgili düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali söz alarak, ek bütçe çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu ayrıca öngörülecek gelirlerin gerçeğe en yakın tespitinin yapılması gerektiğini, belediyelerin ek bütçe çalışmaları sırasında unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Şahali, belediyelerin gelir kaybına uğratıldığını söyleyerek, örnek verdi.

Belediyelerin devletten alacağı katkı miktarına yönelik de gerçekçi davranılması gerektiğini kaydeden Şahali, ek bütçede belediyelerin unutulmaması gerektiğini belirtti.

Öztürkler

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, bugün pratikte yaşanan sorunların çözümüne yönelik bir yasa önerisinin Meclisten geçirileceğini belirtti.

Öztürkler, belediyelerin personel yasası ve Belediyeler Personel Sınav Tüzüğü’nde de bazı değiştirilmesi gereken noktalar bulunduğunu söyleyerek, bunlara yönelik tüzüklerin çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Mekansal Adres ve Kayıt Sistemi’nin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapan Öztürkler, nüfus sayılarının doğru şekilde yansımasının ancak bu şekilde sağlanabileceğini belirtti.

Tasarıda vatandaşı koruyan noktalara da değinen Öztürkler, dengesizlikleri önlemede bu noktaların önem taşıdığını söyledi.

Öneri daha sonra 31 kabul oyla oybirliğiyle kabul edildi.

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı...

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na geçildi. İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili Filiz Besim raporu okudu.

Besim, yaşanan sorunlardan kaynaklanan bazı değişikliklere gidildiğini, personel intibakı ve belediyelerin ruhsat verme izni ile ilgili değişiklikler yapıldığını belirtti.

Tasarı oybirliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik) Yasa Önerisi

Daha sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne geçilirken, raporu, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili Filiz Besim okudu.

Yasaların, çağdaş ve güncel sorunlara uygun olmasının hayatı kolaylaştıracağını dile getiren Besim, yasaların uygulanması konusunda sıkıntı yaşandığını ifade etti.

Meclisin yasa yapmada verimli olduğunun söylenemeyeceğini dile getiren Besim, bu değişikliğin yasa yapma konusunda, hız, verim ve nitelik kazandıracağı temennisinde bulundu.

Besim, Meclis’in hızlı, verimli, nitelikli yasalar yapma zorunluluğu olduğunu, yasa önerisinin bunu sağlamak amacı taşıdığını kaydetti.

Yasa önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişin raporu Başkanı Vekili Filiz Besim okuyarak, tasarının kıdem ilerlemelerine ilişkin olduğunu söyledi.

İstihdam bekleyen çok sayıda engelli bulunduğunu dile getiren Besim, adil istihdam sağlanması için de yasa tasarısına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Besim’i yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu bu konuda çalışmaların başlatıldığını belirtti.

İncirli

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, kullanılması gereken ifadenin engelli değil özel gereksinimli birey olduğuna işaret ederek, bu bireylere yapılan haksızlığın bu tasarıyla telafi edildiğini söyledi.

İncirli, özel gereksinimli insanları güçlendirmek için kapsamlı yasalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ülkede eğitim krizi yaşandığını, okulların açılmasının gecikeceğini, 18 Eylül’de açılacağının açıklandığını söyleyen İncirli, pandemi kaynaklı eğitim eksikliklerinin giderilmesi gerekirken okul açılmasının geciktirildiğini belirtti.

İncirli, ülkede yaşanan krizin ülkeye zarar vermesi riski bulunduğunu söyledi.

Yaşanan depremden sonra okullarda yapılması gereken işlemler olduğunu dile getiren İncirli, çok önceden yapılması gereken işlerin geciktirildiğini, bakanlığın elini çabuk tutması gerektiğini kaydetti.

CTP’nin tam gün eğitimi desteklediğini ancak altyapının tamamlanması gerektiğini söyleyen İncirli, eğitim kayıplarının nasıl giderileceğini, yoksullukla nasıl baş edileceğini, depremlere karşı güçlendirme konusuyla ilgili neler yapıldığını, tam gün eğitim için hangi hazırlıkların yapıldığını sordu.

Türkçe konuşamayan öğrenciler konusuna değinen İncirli, bu konunun sınıflarda sorun yarattığını söyledi.

Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Önerisi oy birliğiyle kabul edildi

“Ebeveynlerin çocuklarına vereceği soyadına ilişkin uzlaşı yapabilmesinin önünün açılabilmesi ve çocukların soyadlarına ilişkin yaşanan kargaşanın ortadan kalkması hedefiyle” hazırlanan Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edildi.

Çeşitli yasa öneri ve tasarılarını görüşmek üzere bugün Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında yapılan Olağanüstü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu oturumu tamamlandı.

Genel Kurul’da son olarak Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Önerisi ele alınarak, yasa önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

Yasa önerisine ilişkin rapor, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk tarafından okundu. Öztürk, mevcut yasanın kişilere kendi soyadlarını belirleme hakkı tanıdığını ancak çocukların soyadlarıyla ilgili ailelere uzlaşarak karar verme şansı vermediğini kaydederek, değişiklik önerisinin bunun giderilmesi adına yapıldığını söyledi.

Öztürk: “Mevcut yasadan kaynaklı sıkıntı yaşayanlar, Aralık 2024’e kadar başvuru yapabilir”

Öztürk, mevcut yasadan dolayı mağduriyet yaşayan tarafların 31 Aralık 2024’e kadar düzeltme yapılması için başvuruda bulunabileceklerini duyurdu.

Özdenefe

Komite Başkanı Öztürk’ün ardından söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe de, Komite Başkanı’na, üyelerine ve diğer tüm katkı koyanlara teşekkür etti.

Özdenefe, Meclis’te kurulan Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi’nin yapmış olduğu tespit ve çalışmalar hakkında bilgi vererek, bugün Aile Yasası’nda görüşülen değişikliğin de bu komitenin çalışmalarının sonucu olduğunu ve kendilerine büyük bir motivasyon olduğunu kaydetti.

Yasalara ilişkin ayrımcılık içeren diğer maddeler için yaptıkları önerilerin de bir an önce gündeme alınması çağrısında bulunan Özdenefe, mevcut yasalarda halen daha yer alan cinsiyet ayrımcılığı içeren maddelere değindi.

Aile Yasası’nda da bir kadının kendi soyadını kullanma kararı almışsa, çocuk sahibi olduklarında çocuğa da babasının soyadıyla birlikte kendi soyadını vermek zorunda kaldığını ancak bazı kadınların çocuklarına sadece bir soyadı vermek istediğini, mevcut yasanın buna izin vermediğini ve böyle bir durumda kadınların eşinin soyadına geçmesi zorunluluğu olduğunu aktardı.

Özdenefe, bu tür anomalilerin bu değişiklikle düzeltildiğini, annenin hangi soyadını taşıdığına bakılmaksızın, tek bir soyadı ya da her iki soyadının verilmesine uzlaşıyla karar verilebileceğini söyledi.

Genel Kurul’da tartışılmakta olan, öğrenci kitaplarında yer alan görsel ve ifadeler konusunda da eleştirilerde bulunan Özdenefe, kendilerinin 30-40 yıllık yasalardaki cinsiyet ayrımcılığı içeren ifadeleri kaldırmaya çalışırken, bugün çocuklara okutulan kitaplarda “cinsiyetçi, kadınların toplumsal hayattaki görevi ve cinsiyetine ilişkin semboller ve izahlar içeren kitapların gündemde olmasının, kendisini bir vekil, bir kadın, bir anne ve bir feminist olarak üzdüğünü” söyledi.

Canaltay

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay ise, cinsiyet ayrımcılığı konusunda komitenin bir çok yasayı ele aldığını belirterek, bugün yapılan değişiklik konusunda da kendilerine bir çok talep ve şikayet geldiğini anlattı, komiteye katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

Canaltay, bu ülkede kadın erkek eşitliği savunuluyorsa, yasalar nezdinde kadının elinin zayıflamasının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Parti ayrımı yapmaksızın tüm kadın vekillerin el ele cinsiyet ayrımcılığı konusunda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Canaltay, kadın ve sivil toplum örgütleriyle de işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Canaltay’ın konuşmasının ardından, önerinin madde madde görüşülmesi ve oylamasına geçildi.

Önerinin bütünü için yapılan oylamada, öneri oy birliğiyle kabul edildi ve genel kurulun olağanüstü oturumu tamamlandı.