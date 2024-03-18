Yasama göreviyle toplanan Meclis Genel Kurulunda ilk olarak onaya sunuşlara yer verildi.

İlk olarak Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin gündeminde bulunan Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Kurul daha sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin gündeminde bulunan "Tastik Memurları Yasa Tasarısı’"ın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresini oy birliğiyle onaylandı.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı’nın genel kurul’a üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin ivedilikle görüşülen "Askerlik (Değişiklik) Yasa Önerisi"nin genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle onaylandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ivedilikle görüşülen "Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nın genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi.

Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin, "Gümrük Vergileri Tarife (Değişiklik) Yasa Tasarısı"nın genel kurulda üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi oy birliğiyle onaylandı.

Genel Kurulda daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman 62’nci madde tahtında söz aldı.