Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 10.00'daki olağanüstü toplantı, “Ülkemizde son dönemde giderek yoğunlaşan ve kamuoyundaki güvenlik kaygısını derinleştiren sorunlar karşısında toplum güvenliğinin sağlanmasına yönelik hükümetin politika ve tedbirlerinin Meclis’in denetim işlevi çerçevesinde değerlendirilmesi, ilgili kurumların etkinliğinin güçlendirilmesi için yapılması gerekenlerin ve alınabilecek ek tedbirlerin görüşülmesi” gündemiyle yapılacak.

Meclis, Cumhuriyetçi Türk Partisi Grubuna bağlı bazı milletvekilleri ile Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ve Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars'ın istemi üzerine toplanacak.