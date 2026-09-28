Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın olağanüstü toplanacak. Gündemde, Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen karma oyun kaldırılmasını içeren Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası bulunuyor.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, toplantı saat 11.00 başlayacak. Toplantıda, Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik No:2) Yasası ele alınacak.

Gündemde ayrıca, Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:406/5/2026), Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:429/5/2026) ve Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:430/5/2026) da yer alıyor.