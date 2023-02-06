Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen deprem nedeniyle Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun bugün (6 Şubat Pazartesi) ve yarın (7 Şubat Salı) yapılacak olan birleşimleri, Meclis’imizde bulunan siyasi partiler ve siyasal parti grupları arası varılan mutabakat ile önümüzdeki haftaya ertelenmiştir. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerken, Anavatandaki kardeşlerimize ve Türk Milletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.