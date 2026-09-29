Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik No:2) Yasası’nı yeniden görüştü.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 12.45 sıralarında başlayan 4’üncü Olağanüstü Birleşim’de ele alınan yasa, yapılan görüşmenin ardından oy çokluğuyla kabul edildi.

Yasayla birlikte, seçimlerde uygulanan karma oy sistemi kaldırıldı.

Genel Kurul gündeminde ayrıca Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:406/5/2026), Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:429/5/2026) ve Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:430/5/2026) bulunuyor.

Eylül ayında ikinci kez olağanüstü toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bir önceki olağanüstü toplantısını 10 Eylül’de gerçekleştirmişti.

10 Eylül’deki toplantıda fiber optik altyapıya yönelik ek protokol ile Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi oy çokluğuyla, kamu görevlilerine ilişkin değişiklik yasa önerileri ise oy birliğiyle kabul edilmişti.

Aynı toplantıda, Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasının araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komitesi kurulması da kararlaştırılmıştı.