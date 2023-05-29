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CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman Öğretmenler Yasası ile ilgili konuşması sırasında hükümeti "Öğretmen olmadan eğitim yaparım" kafasında olmakla suçladı, "yasanın bir an önce komiteden geçmesi talimatı veren Başbakan Ünal Üstel çıksın açıklama yapsın' dedi.

Bu sırada Erhürman'a cevabın Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından verileceği iletildi.

Meclis'te bu sırada gerilim arttı.

Erhürman cevabı Üstel verecek derken, hükümet vekilleri ile muhalefet vekilleri arasından sözlü tartışma yaşandı.

Erhürman, 'yeter, bu açıklamayı Başbakan Ünal Üstel' yapacak dedi.