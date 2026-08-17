Saat 10.00’da başlaması öngörülen toplantıda hükümet milletvekillerinin nisap vermemesi üzerine Genel Kurul çalışmalarına başlanamadı. CTP milletvekilleri ise hükümetin tutumuna tepki göstererek durumu kınadı.

Meclis’ten daha önce yapılan açıklamada, olağanüstü birleşimin son dönemde artan güvenlik sorunları ve kamuoyunda derinleşen güvenlik kaygılarının ele alınması amacıyla gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Toplantının gündeminde; toplum güvenliğinin sağlanmasına yönelik hükümet politikaları ve tedbirlerinin Meclis’in denetim işlevi çerçevesinde değerlendirilmesi, ilgili kurumların etkinliğinin artırılması için atılması gereken adımlar ile alınabilecek ek tedbirlerin görüşülmesi bulunuyordu.

Olağanüstü birleşim, CTP Grubuna bağlı bazı milletvekilleri ile Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ve Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars’ın istemi üzerine gündeme alınmıştı.