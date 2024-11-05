-ÖZEL HABER

Meclis Genel Kurulu Fazilet Özdenefe başkanlığında toplanmaya çalışıyor.

Toplantı başında Özdenefe’nin toplantıyı 8’inci oturum olarak tutanaklara geçmek istemesi üzerine Meclis gerildi.

Ulusal Birlik Partisi ‘biz 9’uncu oturum olduğu için buradayız, 8’inci oturuma iştirak etmeyiz’ diyerek Özdenefe’nin düzeltme yapmasını istedi. Özdenefe yoklama yapıldıktan sonra konuşmalarınıza söz vereceğim demesi üzerine Meclis gerildi ve UBP’li vekiller toplantıdan çıkmak istedi.

Özdenefe’nin yoklama yapalım ısrarı üzerine UBP’li vekiller toplantıya 8’inci oturum olarak devam etmeyeceklerini kaydetti.

Özdenefe yoklama almadığından oturuma ara veremeyeceğini belirterek uzlaşı talep etti.

Meclis, UBP’ye göre 9’uncu, CTP’ye göre 8’inci oturum olarak açıldı.