Özel hayatı ve iddialı tarzıyla adından sıkça söz ettiren Hollywood yıldızı Megan Fox, geçtiğimiz aylarda ayrılıp barıştığı ünlü rapçi Machine Gun Kelly'den hamile olduğunu duyurdu.

Düşük yaptıktan bir yıl sonra müjdeli haberi açıklayan Megan Fox, vücudunu siyah boyayarak karnının belirginleştiği bir fotoğraf ve pozitif sonuçlanan gebelik testini takipçileriyle paylaştı.

"TEKRAR HOŞ GELDİN"

38 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına "Hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Tekrar hoş geldin" notunu düştü.

FOX'UN 3 OĞLU, KELLY'NİN 1 KIZI VAR

Dördüncü kez anne olmaya hazırlanan Fox’un eski eşi Brian Austin Green’den 12 yaşında, 10 yaşında ve 8 yaşında üç oğlu var.

Machine Gun Kelly’nin ise eski eşi Emma Cannon'dan 15 yaşında bir kızı bulunuyor.

Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan Fox ve Kelly; 2020 yılının sonlarına doğru ilişkiye başlamış, 2022'de ise nişanlanmıştı.

Ancak 2023 yılında kısa süreli bir ayrılık yaşayan ünlü çift, aralarındaki bağı tekrar güçlendirerek yeniden bir araya gelmişti.