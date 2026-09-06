Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, son günlerde Ada genelinde gündeme gelen Batı Nil Virüsü vakalarıyla ilgili belediyenin yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Vatandaşların endişelerini anladıklarını belirten Harmancı, sivrisineklerin sınır tanımadığını vurgulayarak konunun yalnızca bir sağlık haberi değil, Lefkoşa’nın halk sağlığı meselesi olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

Harmancı, Sağlık Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını belirterek, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile de görüştüklerini kaydetti. İki Toplumlu Sağlık Komitesi aracılığıyla gelen bilgiler doğrultusunda, özellikle sınıra yakın bölgelerde tedbirleri artırdıklarını belirten Harmancı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleriyle eş zamanlı çalıştıklarını söyledi.

SİVRİSİNEK ÜREME ALANLARINA MÜDAHALE

Belediye olarak sivrisinek üreme alanlarının tespiti ve larvalarla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Harmancı, rögarlar, durgun su birikintileri, bakımsız havuzlar ve açık su kaynaklarının düzenli olarak kontrol edildiğini aktardı.

İlaçlama ve biyolojik mücadele ekiplerinin sahada olduğunu ifade eden Harmancı, amaçlarının rastgele ilaçlama yapmak değil, sivrisineklerle kaynağında doğru şekilde mücadele etmek olduğunu kaydetti.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Batı Nil Virüsü’nün aşısı ve özel bir ilacının bulunmadığını belirten Harmancı, en etkili korunma yönteminin sivrisinek ısırıklarını önlemek olduğunu vurguladı.

Harmancı, vatandaşlardan saksı altları, kovalar, lastikler, süs havuzları ve benzeri kaplarda biriken suları sık sık boşaltmalarını ve ev ile işyerlerinde sineklik kullanmalarını istedi.

Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kas güçsüzlüğü, kusma veya bilinç değişikliği gibi belirtiler görülmesi halinde, özellikle yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişilerin gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini belirtti.

Virüsün insandan insana bulaşmadığını da ifade eden Harmancı, çoğu kişinin hastalığı belirti göstermeden veya hafif grip benzeri bir tabloyla geçirdiğini, ancak risk gruplarında hastalığın ciddi seyredebildiğini söyledi.

Harmancı, “Panik değil, bilinçli tedbir önemlidir” ifadelerini kullanarak Lefkoşa’nın ve adanın sağlığının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Belediye ekiplerinin sahada olmaya ve koordinasyonu sürdürmeye devam edeceğini belirten Harmancı, vatandaşların da evlerinin çevresindeki durgun suları ortadan kaldırarak mücadeleye katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Harmancı, gelişmelerin şeffaf şekilde paylaşılmaya devam edileceğini kaydetti.

LTB Başkanı Harmancı'nın paylaşımın tamamı şu şekilde:

"Son günlerde Ada genelinde Batı Nil virüsü vakalarının gündeme gelmesi üzerine vatandaşlarımızın endişelerini anlıyoruz. Sivrisinekler sınır tanımaz. Bu nedenle konuyu sadece bir sağlık haberi olarak değil, Lefkoşa’nın halk sağlığı meselesi olarak ele alıyoruz.

Sağlık Bakanlığı ile sürekli temas halindeyiz. Sn. Bakan Dr. Hakan Dinçyürek ile görüştük. İki Toplumlu Sağlık Komitesi aracılığıyla gelen bilgiler doğrultusunda, özellikle sınıra yakın bölgelerde tedbirlerimizi artırdık. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleriyle eş zamanlı çalışıyoruz.

Belediye olarak ne yapıyoruz?

• Sivrisinek üreme alanlarının tespiti ve larvalarla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

• Rögarlar, durgun su birikintileri, bakımsız havuzlar ve açık su kaynakları düzenli kontrol ediliyor.

• İlaçlama ve biyolojik mücadele ekiplerimiz sahada. Amaç rastgele ilaçlama değil, kaynağında doğru mücadeledir.

Vatandaşlarımızdan beklediğimizler: Batı Nil virüsünün aşısı ve özel ilacı yoktur. En etkili koruma, sivrisinek ısırığını önlemektir.

• Saksı altları, kova, lastik, süs havuzu ve benzeri kaplarda biriken suları sık sık boşaltın.

• Ev ve işyerlerinde sineklik kullanın.

• Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, kas güçsüzlüğü, kusma veya bilinç değişikliği gibi belirtiler görürseniz, özellikle yaşlılar ve bağışıklığı zayıf kişiler gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurun.

Virüs insandan insana bulaşmaz. Çoğu kişi belirti göstermeden veya hafif grip benzeri tabloyla geçirir. Ancak risk gruplarında ciddi seyredebilir. Bu yüzden panik değil, bilinçli tedbir önemlidir.

Lefkoşa’nın ve adamızın sağlığı ortak sorumluluğumuzdur.

Belediye ekiplerimiz her zaman olduğu gibi sahada olacak, koordinasyonu sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız da evinin çevresindeki durgun suları ortadan kaldırarak bu mücadeleye en büyük katkıyı verecektir.

Gelişmeleri şeffaf şekilde paylaşmaya devam edeceğiz"