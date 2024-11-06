Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni alfabe’ açıklamasına tepki gösterdi.

LTB Başkanı Harmancı, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 34 harften oluşan yeni alfabeye geçmeye hazır olduklarını (5 yeni Harf) kendileri ile birlikte KKTC’nin de buna hazır olduğunu belirtti! Bizim de buna hazır olduğumuzu bilmek içimize su serpti açıkçası, günlerce eğitim bilimciler ve dil bilimciler yaptıkları akademik çalışmaların karşılığını alacaklar!” dedi.

“Ülke eğitim ve öğreniminin bu muhteşem planlı ve programlı gelişmesi hepimize heyecan veriyor!” diyen Harmancı, şöyle devam etti:

“Tabii bunun mevcut tartışmalarda karşılığı herhalde şudur, “biz alfabeden harf mı eksiltiyoruz, 5 yeni harf eklemek zorunuza mı gitti, devlet düşmanları” olacaktır. Süpersiniz!”