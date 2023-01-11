Sabah saatlerinde KKTC’ye gelecek olan Kasapoğlu, ​“Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek” mutabakat imza törenine katılacak.

Cumhuriyet Meclisi’nde TİKA’nın katkılarıyla yapılan Mustafa Kemal Atatürk, Dr.Küçük ve Rauf Denktaş’ın büstlerinin açılış töreninde de yer alacak olan Kasapoğlu, daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

100. Yılda Milli Mücadele ve Kıbrıs Türkleri Sergisi açılışına da katılacak olan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ​yapımı tamamlanan Çetinkaya Taksim Sahası’nda da incelemelerde bulunacak.

Güzelyurt’ta 2. Selim ve Refika Öğretmen yurtlarını da ziyaret edecek olan Bakan Kasapoğlu, akşam saatlerinde KKTC’den ayrılacak.