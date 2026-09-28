Açılış töreninde konuşan Başbakan Ünal Üstel, Mehmet ve Nazife Taşker Otizm Merkezi’nin ülkeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özel gereksinimli bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal yaşama katılımlarına yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.

“Böyle güzel bir açılışa hep birlikte şahitlik ettiğimiz için mutluyuz” diyen Üstel, ülkede siyasi istikrarın yatırımların planlanması ve hayata geçirilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Üstel, geçmişte yaşanan siyasi istikrarsızlık nedeniyle bu tür yatırımların yeterince gerçekleştirilemediğini ifade ederek, yatırımların yalnızca devlet eliyle yapılmasının gerekmediğini, iş insanlarının katkılarının da önemli olduğunu söyledi.

Mehmet ve Nazife Taşker Otizm Merkezi’nin Özge Taşker Falyalı ve Falyalı ailesinin katkılarıyla hayata geçirildiğini belirten Üstel, merkezin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini kaydetti.

“Özel sektörün de çocuklarımıza daha fazla sahip çıkması gerekiyor”

Hükümetin özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmalarına değinen Üstel, Ziyamet’ten Lefkoşa’ya ve Haspolat’a kadar farklı bölgelerde eğitim ve yaşam merkezlerinin hayata geçirildiğini ifade etti.

Hem 18 yaş altı hem de 18 yaş üstü özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlere ihtiyaç bulunduğuna dikkat çeken Üstel, tüm ihtiyaçların aynı anda karşılanmasının mümkün olmadığını, çalışmaların belirli bir plan ve program çerçevesinde sürdürüldüğünü söyledi.

Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama ve çalışma hayatına kazandırılması amacıyla teşvik programları uyguladıklarını belirten Üstel, özel sektörün de bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

Üstel, “Özel sektörde özel gereksinimli çocuklarımızın istihdam edilmesi için yeni dönemde daha fazla çalışma yapacağız. Çocuklarımızın tümüne sahip çıkmak için istihdam konusunda da adımlar attık. İmkanlarımız belli bir sayıdaydı, keşke daha fazla olsaydı. Yeni dönemde yasal düzenlemeler çerçevesinde çocuklarımızı hayata kazandırmak için büyük çaba sarf edeceğiz” dedi.

“36 okulu ülkemize kazandırdık”

Eğitim yatırımlarına da değinen Üstel, hükümet programında verdikleri taahhütleri yerine getirdiklerini belirterek, okul binalarında deprem dayanıklılık testleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Doğal afetlere karşı dayanıklı olmadığı belirlenen bazı okulların yeniden yapıldığını ifade eden Üstel, bu çalışmalar kapsamında 36 okulun ülkeye kazandırıldığını belirtti.

Üstel, söz konusu yatırımların devlet bütçesi, iş insanlarının katkıları, yerel kaynaklar ve Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokoller çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

“Çocuklarımız güvenli ortamlarda eğitim görsünler, varsın bizi eleştirsinler” diyen Üstel, özel gereksinimli ve otizmli bireylerin geleceklerini planlamaya yönelik yatırımların da sürdürüleceğini kaydetti.

Siyasi istikrar vurgusu

Konuşmasında seçim takvimi ve hükümetlerin görev sürelerine de değinen Üstel, iki seçimin bir arada yapılmasını savunduklarını ve seçimlerin ardından uzun bir seçimsiz dönemin ülkeye hizmet açısından önemli olduğunu ifade etti.

Üstel, siyasi istikrarın uzun vadeli projelerin planlanmasına imkan sağladığını kaydederek, ekonomik sıkıntılara rağmen halkın alım gücünü korumaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yeni dönemde de Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle yeni projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Üstel, konuşmasının sonunda merkezin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Özge Taşker Falyalı ve Falyalı ailesine teşekkür ederek, hayatını kaybeden Halil Falyalı’ya Allah’tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Hasipoğlu: Otizmli bireylerin toplumla daha güçlü bağlar kuracağı bir geleceğin kapısını açıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkede ilk kez bir otizm merkezinin hizmete açıldığını belirterek, merkezin hem ailelere destek olacağını hem de otizmli gençlerin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

“Bugün bir ilki gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde ilk kez bir otizm merkezi açılıyor” diyen Hasipoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in öncülüğünde özel gereksinimli bireylere yönelik önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Engelsiz Yaşam Evi’ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Hasipoğlu, Başbakan Üstel ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun katkılarıyla 17 yıl aradan sonra kamuda engelli istihdamının gerçekleştirildiğini söyledi.

Özel sektörde istihdam edilen özel gereksinimli bireylere yönelik maaş ve prim desteğini de başlattıklarını belirten Hasipoğlu, sağlanan desteklerle özel sektörde çalışan özel gereksinimli bir bireyin eline 100 bin TL geçtiğini ifade etti.

“Potansiyellerini ortaya koymalarına katkı sağlayacağız”

Hasipoğlu, çocukluk dönemindeki özel eğitim süreçlerini tamamlayan otizmli bireylerin toplum yaşamına daha aktif katılmalarını sağlamak amacıyla merkezin önemli bir görev üstleneceğini söyledi.

Merkezde günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağını belirten Hasipoğlu, otizmli bireylerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarının hedeflendiğini kaydetti.

Merkez bünyesinde duyu bütünleme ve rahatlama alanlarının yanı sıra fiziksel aktivite odaları, sosyal beceri grup çalışmaları ve müzik atölyelerinin yer alacağını ifade eden Hasipoğlu, “Kısa Bir Nefes” olarak adlandırılan uygulamayla ailelere de destek sağlanacağını söyledi.

Hasipoğlu, “Otizmli bireylerin fedakârlıkla yanında olan ailelerimizin de yanında olmak zorundayız. Bu adımla hedefimiz yalnızca hizmet sunmak değil, otizmli bireylerin toplumla daha güçlü bağlar kurdukları bir geleceğin kapısını açmaktır. Her bireyin kendi potansiyeline ulaşması için fırsatlar yaratmayı amaçlıyoruz” dedi.

Merkezin hayata geçirilmesinde katkı sağlayan Başbakan Ünal Üstel, eski Bakan Sadık Gardiyanoğlu, Özge Taşker Falyalı, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve tüm sponsorlara teşekkür eden Hasipoğlu, merkezin güçlü bir birlik ve dayanışma örneğiyle hayata geçirildiğini vurguladı.

Ergökler: Erken müdahale merkezlerinin kurulması da önemli

Açılışta konuşan Kıbrıs Otizm Derneği Başkanı Duygu Göze Ergökler de merkezin hayata geçirilme sürecine dahil edilmelerinden dolayı teşekkür etti.

18 yaş üstü otizmli bireylere yönelik hizmetlerin büyük önem taşıdığını belirten Ergökler, bunun yanında erken müdahale merkezlerinin kurulmasının da önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Ergökler, “18 yaş üstü bireylerimize yönelik çalışmalar elbette çok önemli. Ancak erken müdahale merkezlerinin kurulması da büyük önem taşıyor. Umarız bu alana gerekli fonlar ayrılır ve devlet desteği artırılarak çalışmalar hayata geçirilir” dedi.

Merkezin açılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür eden Ergökler, otizmli bireylerin yaşamın her döneminde ihtiyaç duydukları desteğe ulaşabilmelerinin önemine vurgu yaptı.

Özerdem: Özel gereksinimli bireylerin sosyalleşeceği alanlara ihtiyaç var

Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem de merkezin açılışına katkı koyan herkese teşekkür ederek, son derece mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade etti.

Özerdem, özel gereksinimli bireylerin okuldan mezun olduktan sonra sosyalleşebilecekleri alanların yetersizliğine dikkat çekerek, bu konuda yeni çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

“Okuldan mezun olduktan sonra özel gereksinimli bireylerin sosyalleşebilecekleri alanlar bulunmuyor” diyen Özerdem, bu ihtiyacın giderilmesi yönünde adım atılmasını temenni etti.

Özerdem ayrıca çocukların ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntılara da dikkat çekerek, bu sorunun çözümüne yönelik çalışmalar yapılması çağrısında bulundu.

Özge Taşker Falyalı: Özel çocuklarımız bizim için çok daha önemli

Açılışta konuşan Otizm Merkezi’nin yapımını üstlenen iş kadını Özge Taşker Falyalı da merkezin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlk özel eğitim merkezini Kumyalı’da Halil Falyalı Özel Eğitim Merkezi olarak hayata geçirdiklerini belirten Falyalı, Mehmet Nazife Taşker Otizm Merkezi’nin bu alandaki ikinci merkez olduğunu ve anne-babası adına açıldığını söyledi.

Falyalı, “Ben de üç evlat yetiştiriyorum. Burada doğduk, burada yetişiyoruz. Toplumun aynası annelerdir ve annelerin emeği her şeyden değerlidir. Bir anne olarak bu adada yaşayan bütün çocukları kendi çocuğum gibi görüyorum. Özel çocuklarımız ise bizim için çok daha önemlidir” dedi.

Bu alandaki çalışmaların devam etmesini temenni eden Falyalı, “Dilerim üçüncü merkezi de açarız. Bu tesisin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ecevit: Ortak aklın ve dayanışmanın eseri

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de, merkezin otizmli bireylerin yaşamına yeni imkanlar sunacağını, ailelere ise umut olacağını söyledi.

Ecevit, “Bugün Sosyal Hizmetler Dairesi olarak bizim için çok özel ve anlamlı bir gün. Sadece bir merkezin kapısını açmıyoruz; otizmli bireylerimizin hayatına yeni bir imkan, ailelerimize ise umut kazandırıyoruz” dedi.

Otizmli bireylerin büyüdükçe destek ihtiyaçlarının sona ermediğine dikkat çeken Ecevit, merkezin temel amacının gençlerin günlük yaşam becerilerini geliştirmek ve bağımsız bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Ecevit, “Otizmli çocuklarımız büyüyor ancak destek alma arayışları devam ediyor. Amacımız gençlerimizin günlük yaşam becerilerini desteklemek ve bağımsız bir yaşam sürdürmelerine katkı sağlamaktır. Gençlerimiz burada üretecek, sosyalleşecek ve kendilerini geliştirecek” ifadelerini kullandı.

“Ortak Aklın ve Dayanışmanın Eseri”

Merkezin birçok kurum ve kişinin katkısıyla hayata geçirildiğini vurgulayan Ecevit, “Bu merkez ortak aklın, dayanışmanın ve güçlü bir iradenin eseridir” dedi.

Projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve eski Bakan Sadık Gardiyanoğlu’na teşekkür eden Ecevit, fikrin oluşumuna katkı sağlayan otizm derneklerinin başkanlarına da teşekkürlerini iletti.

Ecevit ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin 5 özel eğitim öğretmeni ile 1 atölye öğretmeni konusunda katkı sağladığını belirterek, merkezin fiziki olarak tamamen yenilenmesine katkı koyan Özge Taşker Falyalı ve diğer destekçilere teşekkür etti.

Ecevit, “Bu merkez, hep birlikte verilen emeğin güzel bir sonucudur. Bugün burada bir gelecek kapısı açıyoruz. Çocuklarınız büyüdüğünde biz onların yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Plaket takdimi…

Konuşmaların ardından Başbakan Ünal Üstel, merkezin yapımı üstlenen iş kadını Özge Taşker Falyalı’ya teşekkür plaketi takdim etti. Plaket takdiminin ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.