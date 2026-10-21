Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi, Bafra Halk Plajı’nda yapılan yatırımlara dikkat çekti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’nun öncülüğünde yapılan yatırımlara işaret edilerek, geçmişte uzun süre kapalı kalan restoran ve sahil tesislerinde 2023 yılında tadilat ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildiği; plajdaki elektrik ve su sistemlerinin iyileştirildiği, aydınlatma, otopark, çevre temizliği ve peyzaj çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

“Bafra Halk Plajı, yalnızca bir denize girme alanı değil; bölge insanımızın yıllardır sahip çıktığı, kamusal niteliğinin korunması için mücadele verdiği, geçmişinde büyük emekler bulunan çok kıymetli bir toplumsal değerdir.” denilen açıklamada, Tuğlu’nun öncelikli hedeflerinden birinin plajı bölge halkına kazandırmak olduğu belirtildi.