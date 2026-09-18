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Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan B.E.K. (K-26) yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan B.E.K.’ye yapılan kontrollerde bel kemiğinde kırık tespit edildi. Yaralı, tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

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Saat 22.30 sıralarında meydana gelen kazada, M.E.K. (E-34) yönetimindeki salon araç, doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, aynı yönde ilerleyen ve sağa isimsiz tali yola dönüş yapmakta olan E.K. (E-29) yönetimindeki araca çarptı.

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