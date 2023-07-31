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1 Ağustos, Kıbrıs Türk Halkı için, üç önemli tarihi günün yıldönümüdür.

1 Ağustos 1571, Kıbrıs’ın Atalarımız Osmanlı tarafından fethinin tamamlanmasının 452. Yıldönümüdür. Bugün Kıbrıs’a Türk mühürünün vurulduğu gündür.

1 Ağustos 1958’de, Türk Mukavemet teşkilatının kuruluşunun 65. Yıldönümüdür. TMT, EOKA Rum Tedhiş örgütüne karşı, Kıbrıs Türk Halkının can, mal, namus ve şerefini korumak amacıyla kurulmuş bir savunma örgütüdür.

21 Aralık 1963’te Rum-Yunan tarafının uygulamaya koyduğu Akritas Soykırım planına karşı, TMT ve Mücahitler 11 yıl boyunca destansı bir direniş göstermiş, Rum-Yunan tarafının Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını önlemiştir.

20 Temmuz 1974’te, Garantörümüz Anavatanımız Türkiye’nin 1960 Garanti ve İttifak antlaşmalarına dayanarak gerçekleştirdiği Barış harekatıyla, TMT ve Mücahitler görevlerini tamamlamıştır.

1 Ağustos 1976 tarihinde, TMT ve Mücahitlerin görevini devralan, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Resmi ordumuz olarak kurulmuştur.

Kıbrıs Türk Halkının bağrından çıkan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 47. Yıldönümünü, onur, gurur ve güvenle kutluyoruz.

Tarihinin hiçbir döneminde, Yunan idaresine girmemiş, Kıbrıs’ta, Anadolu çıkışlı Kıbrıs Türk halkını, hiçbir güç yok sayamaz, azınlık olarak göremez, Egemen varlığını ve KKTC Devletini görmezden gelemez.

KKTC Devleti’nin Egemen varlığı ve Uluslararası siyasi eşit statüsü ya kabul edilip iki devletli çözümün yolu açılacaktır.

Ya da KKTC Devleti, dost ve kardeş ülkelerce tanınarak, yoluna devam edecektir.