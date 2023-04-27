Akın Manga imzalı açıklamada "KKTC Devleti Emekçileri de, 6 Şubat Depremlerinin yarattığı can ve mal kayıpları nedeniyle, Dünya Emekçiler Gününü hüzünle kutlamaktadır" denildi.

Memur-Sen mesajında şunlar kaydedildi:

Türk lirasının değer kaybına dayalı, fahiş fiyat artışlarının yarattığı pahalılık, insanımızın geçim sıkıntısına neden olmaktadır. Alım gücümüzün korunabilmesi amacıyla, HP ödeneğinin iki ayda bir, Eşel-Mobil sistemiyle ödenmesi, öncelikli talebimizdir.

Hükümetten talebimiz, Kamuda (Geçici Memur, Sözleşmeli Memur, Mevsimlik İşçi Göç Yasasıyla istihdam edilenler gibi) yıllardır farklı statülerde çalışanların, I.L.O Sözleşmeleri, eşit işe-eşit ücret ve eşit sosyal menfaat prensibini gerekli kılmaktadır.

Sendikamızın yıllardan beri ısrarla takipçisi olduğu yukarıda belirtilen Kamuda çeşitli geçici statülerde çalışanların sorunlarının çözümü yönünde Başbakanın talimatı ile Hükümetin başlattığı çalışmalarda önerilerimizin dikkate alınmasında ısrarlıyız. Bu konudaki görüş ve önerilerimizi Başbakanlığa sunmuş bulunmaktayız.

Bir Sosyal Hukuk Devleti olan, KKTC Devletini yöneten Hükümetten, bunun gereğini yerine getirmesini talep ediyoruz.

Memur-Sen olarak bu haklı taleplerimizin ısrarlı takipçisi olacak, emeğin hakkını her şart altında koruyacağız.

Bu düşüncelerle, KKTC ve Dünya Emekçilerinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyoruz.