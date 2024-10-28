Memur-Sen'in mesajı şöyle:

" Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. Kuruluş yıldönümünü, Türk ulusunun kopmaz bir parçası olarak,onur ve gururla kutluyoruz.

Cumhuriyetin kurucusu, Türk kurtuluş savaşının başkomutanı ve bağımsızlığımızın onuru olan Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük eseri olarak tanımlanmıştır.

Bu günün Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk’ ün gösterdiği hedefe uygun olarak, Dünya’nın en gelişmiş uygar ülkeleri düzeyine yükselme mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Tüm engelleme ve Terörist eylemleri bertaraf ederek, tam bağımsız Türkiye için mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Ankara, kazan’da 23 Kasım 2024 tarihinde Tusas tesislerine düzenlenen ve 5 şehit,22 yaralımızın olduğu terör saldırısını lanetliyoruz. Teröre destek verenler, başaramayacakla, Türkiyeyi asla bölemeyeceklerdir. Çünkü Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Milletimiz Cumhuriyetimizi koruyup, yüceltmek azim ve kararlılığındadır.

Ulu önderimiz Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, şükran ve minnetle anıyor ;

Türk Milletinin Cumhuriyet bayramını kutluyorum."