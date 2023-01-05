Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yeni asgari ücret, aylık brüt 13.563 tl net 11.800 tl olarak belirlendi. Temmuz – Aralık 2022 hayat pahalılığı oranı ise % 37.75 olarak kesinleşti.

Emekli ve çalışanlara Ocak ayı Brüt Maaşlarına, H.P artışı uygulanarak, yitirilen alım gücünün korunması amaçlanmaktadır. Ancak konu artışlar hak sahiplerinin eline geçmeden, alış-veriş merkezlerinde etiket değişikliklerine tanık olmaktayız.

Etkin bir denetimle, haksız kazanç ve pahalılığın önüne geçilmezse, sosyal patlamalar kaçınılmazdır. Son dönemde adli suçlardaki artışın, önemli bir etkeni de, ekonomik sıkıntılardır.

Memur-Sen olarak Hükümeti göreve davet ediyoruz. Öncelikle vergi dilimleri düzenlenmeli, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi prensibi hayata geçirilmelidir. Emekli ve çalışanlara sağlanan alım gücü, etkin ve caydırıcı önlemlerle korunmalıdır.

47/2010 sayılı Göç Yasasıyla istihdam edilenlerin, söz verildiği gibi maaşlarındaki iyileştirmeler sağlanmalı, Ocak ayı maaşlarına yansıtılmalıdır.

2023 Mali Yılı Bütçesinin, KKTC Meclisinde bugün yasalaşacak olmasıyla, Hükümetin bu konulara gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyoruz.