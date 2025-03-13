Memur-Sen Başkanı Akın Manga'nın açıklaması şöyle:

Sağlık sektörü, barındırdığı zor çalışma koşulları nedeni ile özveri ve sabır gerektiren bir sektördür. Sağlık çalışanlarımız hiçbir ayrım gözekmezsizin insanlarımızın yaşadığı sağlık sorunlarını çözmek için çalışan kutsal insanlardır. Küresel salgın ve felaketlerle sınanan dünyamızda sağlık çalışanlarımızın çalışma koşullarının iğleytirilmesi ve sağlık çalışanlarına karşı artan şiddet olaylarının engellenmesi için gerekli olan çalışmaların yapılması şarttır. Bu duygu ve düşüncelerle Memur-Sen olarak tüm doktor ve sağlık çalışanlarının Tıp bayramını kutluyor ve herşeyin başı sağlık diyoruz.