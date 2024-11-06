‘’Toros’ Vefa Yarım Asra Saygı’’ temalı etkinliğe, Türkiye Kamu-Sen başkanları ile 81 ilin şube başkanları katılacaklardır. MHP Ankara Millet Vekili Yaşar Yıldırım’ da bu etkinlikte yeralacaklardır.

KKTC Devletinden resmi zevat yanında, Memur-Sen üyeleri ile sivil toplum örgütü temsilcilerinde, bu etkinliğe katılacaklardır.

Memur-Sen olarak, böylesi bir tarihi yıldönümünde, KKTC’nde bu organizeyi düzenleyen, Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu genel başkanı Önder Kahveci ve yönetimine teşekkürü bir borç biliyoruz.