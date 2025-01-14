Ülkemizin önde gelen süt ürünleri imalatçılarından üyemiz Avunduk Süt Ürünleri’nin Meriç markalı hellimi “AB Menşe İsmi Korumalı Ürün- Protected Designation of Origin (PDO) sertifikası aldı. Bu kapsamında ürünleri “Halloumi”/“Hellim” PDO ürünü için geçerli yönetmeliklere uygun olarak sertifikalandırıldı.

PDO denetimini uluslararası denetleme kuruluşu Bureau Veritas gerçekleştirdi. Böylelikle Meriç Hellim PDO sertifikası alan 4. yerli kuruluşumuz oldu. Oda olarak hellimin Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ticaretinin önünün açılmasına yönelik sürecin bir an önce tamamlanması gerektiğine inanıyor ve bunu AB nezdinde her platformda dile getiriyor.