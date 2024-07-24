Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İskele merkezde 2100 metrekarelik arazide inşa edeceği 1000 metrekarelik binanın proje çalışmaları devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, projenin yer alacağı  arazide incelemelerde bulundu.

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Bakan Gardiyanoğlu’na Bakanlık Müsteşarı Tahir Serhat, İhtiyat Sandığı Dairesi  Müdürü Ertunç Doğu, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Darbaz ile İhtiyat Sandığı Dairesi yönetim kurulu  üyeleri Yakup Latifoğlu ve Metin Gökalp eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İskele Bölgesi’ne ayrı bir önem verdiğini hatırlatarak İskele’nin devlet çatısı altında olduğunu hissetmesi gerektiğini hep vurguladığını kaydetti.

Gardiyanoğlu hizmetler anlamında eksikliklerin  tamamlanması  için hızla kolları  sıvadıklarını ifade ederek çalışma hayatı  ile ilgili ciddi bir yoğunluğun yaşandığı İskele’de tüm birimlerin modern  bir yapıda ve tek  bir çatı altında toplanacağını  belirtti.

Projenin tamamlanması  ile temellerin en kısa sürede atılacağını  belirten  Bakan Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı tüm dairelerin çağdaş  yapıda engelli dostu  bir binada  hizmet vereceğini vurguladı.