Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnameleriyle iki üst düzey göreve atama yapıldı.

Buna göre Ahmet Tosun, Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 2'nci maddesinin (2)'nci fıkrası kapsamında 1 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Merkezi Cezaevi Müdürü olarak atandı.

Hasan Hansel ise aynı yasa kapsamında 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü görevine getirildi.

Kararnamelere göre her iki isim de ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevden alınmaları koşuluyla atandı ve atama tarihlerinden itibaren atandıkları mevkiin maaşını alacak.