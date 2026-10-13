Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, program, daha önce Başbakan Ünal Üstel’in şahitliğinde, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından imzalanan ve yürütülmesinden İçişleri Bakanlığı’nın sorumlu olduğu iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Perşembe günü başlayacak program 25 hafta sürecek. Eğitimler, teorik ve uygulamalı olarak verilecek. Motorlu araçlar teknolojisi, kaynakçılık, mobilya imalatçılığı, ısıtma ve sıhhi tesisatçılık ile elektrik tesisatçılığı alanlarında verilecek eğitimle katılımcıların, farklı sektörlerde ihtiyaç duyulan teknik alanlarda uzmanlaşmaları ve tahliye sonrasında iş bulma olanaklarının artırılması amaçlanıyor.

Genç hükümlü ve tutuklular haftada toplam 22 saat eğitim alacak. Bunun 20 saati uygulamalı, 2 saati ise teorik eğitimlerden oluşacak. Uygulama ağırlıklı programla katılımcıların, öğrendikleri mesleki bilgileri doğrudan pratiğe dönüştürmeleri hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek çalışmanın temel hedeflerinden biri de ceza infaz sürecinin yalnızca özgürlüğün kısıtlandığı bir dönem olarak değil, bireyin kendisini geliştirebildiği, yeni beceriler kazanabildiği ve geleceğe hazırlanabildiği bir süreç olarak değerlendirilmesini sağlamak.

Programla, gençlerin disiplinli çalışma alışkanlığı edinmeleri, üretim süreçlerine dahil olmaları, özgüven kazanmaları ve tahliye sonrasında ekonomik hayata daha güçlü şekilde katılmaları hedefleniyor.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan ve gerekli koşulları sağlayan katılımcıların mesleki belgelendirme süreçlerine yönlendirilmesi, böylece cezaevinde kazanılan bilgi ve becerilerin, tahliye sonrasında çalışma hayatında geçerli olabilecek resmi yeterliliklerle desteklenmesi amaçlanıyor.