Merkezi Cezaevi’nde vardiya, rotasyon ve düzensiz mesai usulü çalışanların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi talebiyle başlatılan grev, Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle ertelendi. Kararın ardından KTAMS, KAMUSEN ve HAKSEN, grevi askıya aldıklarını açıkladı.

20 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak, Merkezi Cezaevi’nde başlatılan grevin 20 Ekim 2026 tarihinden itibaren 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Kararda, grevin elzem hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğratan ve kamu güvenliğini bozucu nitelikte olduğu gerekçesine yer verildi.

SENDİKALAR GREVİ ASKIYA ALDI

Bakanlar Kurulu kararının ardından KTAMS, KAMUSEN ve HAKSEN adına ortak açıklama yapan KTAMS Başkanı Serman Yiğit, Merkezi Cezaevi’nde başlatılan grevin askıya alındığını duyurdu.

Yiğit, “Bakanlar Kurulu’nun, Elzem Hizmetler ile ilgili Nizamname’ye dayanarak Merkezi Cezaevi’nde başlatmış olduğumuz grevi 60 gün süreyle erteleme kararı açıklaması nedeniyle grevimizi askıya almış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Grev yasağının mücadelelerine son vermeyeceğini vurgulayan Yiğit, vardiya, rotasyon ve düzensiz mesai usulü çalışanların haklarının teslim edilmesi ve yıllardır yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

GREVİN YARIN DA DEVAM EDECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Öte yandan, Bakanlar Kurulu'nun erteleme kararı öncesinde KTAMS Başkanı Serman Yiğit, Merkezi Cezaevi’nde bugün tam gün uygulanan grevin yarın (21 Ekim Çarşamba) saat 08.00’den itibaren 24 saat süreyle devam edeceğini açıklamıştı.

Yiğit, vardiya, rotasyon ve düzensiz mesai usulü çalışanların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesine yönelik tüzük değişikliğinin görüşülmesi amacıyla gerçekleştirilen grev ve eylemde, gerekli adımların atılması için Başbakanlığa süre verdiklerini ancak Teknik Kurul toplantısının yapılmasına ilişkin herhangi bir geri dönüş alamadıklarını ifade etmişti.

Grev süresince hiçbir tutuklunun cezaevinden çıkarılmayacağının Merkezi Cezaevi İdaresi tarafından teyit edildiğini belirten Yiğit, yaşanacak mağduriyetlerin sorumlusunun Başbakanlık olduğunu kaydetmişti.

TEKNİK KURUL TOPLANTISININ İPTALİ ÜZERİNE GREV BAŞLATILMIŞTI

KTAMS, KAMUSEN ve HAKSEN, vardiya, rotasyon ve düzensiz mesai uygulamalarının ele alınacağı Teknik Kurul toplantısının iptal edilmesi üzerine Merkezi Cezaevi’nde grev başlatmıştı.

Sendikalar, çalışanların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi ve gerekli tüzük değişikliğinin yapılması için somut adım atılmasını talep ederken, Bakanlar Kurulu’nun 60 günlük erteleme kararı sonrasında grev askıya alındı.