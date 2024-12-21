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"21.12.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Mersinlik - Kaplıca Anayolu’nun birinci kilometresinde, Sergeı LAVRENOV (E-44), yönetimindeki KG 113 plakalı salon araç ile Mersinlik istikametinden Kaplıca istikametine doğru seyrettiği sırada, karavan alanı önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçip yoldan çıkarak yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç yol içerisinde takla atarak tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Sergeı LAVRENOV ve araçta yolcu olarak bulunan Marina SUKHAREVA (K-35) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."

Polisten yapılan açıklama şöyle:

Üstel: Bugün KKTC'de özgürce yaşıyorsak, bunu şehitlerimizin fedakârlıklarına borçluyuz

Üstel: Bugün KKTC'de özgürce yaşıyorsak, bunu şehitlerimizin fedakârlıklarına borçluyuz

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