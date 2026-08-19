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KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, kesintiden; Nergisli Köyü, Geçitkale Havaalanı, İnönü kavşağı bölgesi, Vadili Köyü, Vadili ağıllar, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy ağıllar, bölgedeki su motorları ve askeri birlik, Vadili Genç Petrol bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan askeri tesisler, AKET tesisleri bölgesi, su kuyuları ve Yiğitler yolu etkilenecek.

HP, Sönmezliler Ocağı’nı ziyaret etti

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması ve arıza tamiri nedeniyle yarın 09.00 – 11.00 arası 2 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

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