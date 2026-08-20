Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı için Meslek Liselerinin 9. Sınıflarına başvurmak isteyen ancak ilk tur başvuru tarihlerinde (17-23 Haziran) başvuru yapamayan, başvurmuş olduğu alanda yeterli kontenjan bulunmaması nedeniyle açıkta kalan veya hak kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenciler için, boş kalan kontenjanlara 2-4 Eylül 2026 (her iki tarih dahil) tarihlerinde ikinci tur başvurular alınacaktır.

Ortaokuldan mezun olan öğrenciler mezun oldukları okullarına 2-4 Eylül 2026 tarihleri arasında giderek başvurularını yapabileceklerdir. Özel okullardan mezun öğrenciler ise meslek liselerine giderek başvuru işlemini gerçekleştirebilirler.

Meslek Liselerinin 9. sınıflarına yerleştirilme esasları “Meslek Liselerine Öğrenci Yerleştirme Tercih Kılavuz Kitapçığı”na göre gerçekleştilecek ve öğrenciler öğrenim görmek istedikleri meslek lisesi ile seçecekleri alanları kılavuzda yer alan tablolardaki kapsam bölgelerine göre yapacaklardır.

Tercih kılavuz kitapçığı ve Meslek Liselerimizde öğretimi gerçekleştirilen alanlar-okullar ile ilgili “Alan Tanıtım Kataloğu”na Milli Eğitim Bakanlığı www.mebnet.net veya Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü mtod.mebnet.net web adreslerinden ulaşılabilir.

Her öğrenci en az 1 en çok 5 tercih yapabilecektir. Başvuru sırasında doldurulacak olan tercih formları ile öğrenciler, tercih ettikleri alan veya okula, diploma dereceleri ve kontenjanlara göre yerleştirileceklerdir.

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi son başvuru tarihi ve saatinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi (www.mebnet.net) üzerinden duyurulacaktır. Ayrıca öğrenci ve velilere bilgilendirme yapılmayacaktır. Kayıt hakkı elde eden öğrencilerin 7-9 Eylül 2026 tarihleri arasında okullarına giderek kayıtlarını yapmaları gerekmektedir.”