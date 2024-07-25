Kapalı olan Metehan Çemberi-Sivil Savunma Çemberi gidiş güzergah cuma sabah açılıyor. Sivil Savunma Çemberi-Metehan Çemberi gidiş güzergahı ise başlayacak çalışma nedeniyle trafiğe kapatılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Cumhurbaşkanlığı ile Meclis Yerleşkesi yol ve altyapı geliştirme çalışmaları kapsamında Metehan Çember- Sivil Savunma Çemberi arasındaki trafik akışıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı ile Meclis Yerleşkesi yol ve altyapı geliştirme çalışmaları kapsamında 3 Temmuz’da yapımına başlanan Metehan Çemberi’nden Ortaköy bölgesine (Sivil Savunma Çemberi) gidiş trafiğe 26 Temmuz Cuma sabahı açılıyor. Proje çalışmaları kapsamında 26 Temmuz Cuma sabah 07.00’den 26 Ağustos Pazartesi gününe kadar Ortaköy Sivil Savunma Çemberi’nden Metehan ve Mehmet Akif Caddesi (Dereboyu) istikametindeki çift şerit yol trafiğe kapalı olacaktır. Sivil Savunma Çemberi’nden Metehan ve Mehmet Akif Caddesi’ne gidecek sürücüler, çemberde yapılacak yönlendirme ile karşı şerite yönlendirilecek ve bu yol üzerinden Metehan Çemberi’ne ulaşabileceklerdir. Metehan Çemberi’nden Ortaköy Sivil Savunma Çemberi’ne gidecek olan sürücüler için bu istikametteki yol araçlara açık olup tek şerit halinde kullanılacaktır. Çalışmalar süresince sürücülerin trafik uyarı ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri rica olunur.”