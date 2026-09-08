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Meseleyle ilgili bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

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Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 15.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye geçiş yapan O.Z.B’nin (E-26) kullanımında bulunan araçta arama yapıldı. Aramalarda zanlının tasarrufunda yaklaşık 2 kilo hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Lefkoşa Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 2 kilo hintkeneviri (Skunk) türü uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

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