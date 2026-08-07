Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Metehan ve Lokmacı'da geçişler tedbir amaçlı bir süreliğine durdurularak yeniden başlatıldı.

100 kişilik motorlu eylemci grubu bugün saat 15.11 sıralarında ilk olarak, Bostancı Sınır Kapısı’nın üst tarafında bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kontrolündeki Astromerit Sınır Kapısı’na giderek, eylem yaptı.

Daha sonra Lefkoşa’ya gelen motosikletliler sırasıyla Metehan, Ledra Palace ve Lokmacı sınır kapılarında eylem yaptı. Metehan ve Lokmacı'da geçişler bir süreliğine durduruldu ve yeniden başlatıldı.

Rum motosikletliler eylemi, 1996 yılında Derinya’da sınır olayları sırasında hayatını kaybeden Tasos İsak ve Solomos Solomu için “anı sürüşü” kapsamında düzenliyor.